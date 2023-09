Biella, l'assessore Topazzo: “Le aree verdi cittadine vengono tagliate regolarmente”, FOTO

"Sensazione di abbandono delle aree verdi cittadine". E' questo un refrain che troppo spesso si è letto in questi mesi sui giornali locali. Ma se all'inizio dell'estate la situazione poteva in alcuni casi essere veritiera, adesso l’assessore a ‘Parchi, Giardini e Servizi cimiteriali’ Gigliola Topazzo respinge fortemente le critiche. “Mi sembra che troppe volte sui social vengano diffuse tante inesattezze, smentibili a mezzo di immagini fotografiche scattate dai nostri uffici. Sottolineo che le lamentele sul verde spesso si rivelano infondate e strumentali, pertanto, anche alla luce di chi lavora sodo per far fronte alle necessità della città, mi pare sia ora il caso di verificare correttamente eventuali mancanze, che magari potranno ancora sussistere, ma che di certo ci stiamo adoperando per risolvere. Esistono delle zone ancora critiche; come quelle relative alla potatura degli alberi e delle siepi, ma il taglio nell’area cittadina è stata effettuata. Bisognerebbe avere l’onestà intellettuale di non criticare solo, anche perché alcune zone sono di competenza dei privati; mentre da diverse settimane i tagli dell’erba vengono effettuati regolarmente”.

Altre situazioni rimbalzate sui social e verificate dagli Uffici preposti nei giorni scorsi riguardano, tra gli altri, la zona della Ludoteca, le Coste del Piazzo, l’area dietro Banca Sella in viale Macallè, solo per citarne alcune. Situazioni in cui venivano evidenziate mancanze poi non riscontrate in realtà.

Non solo. La responsabile dell'ufficio Manutenzione Immobili ed infrastrutture si è recata al giardino pubblico di Chiavazza, dipinto in un recente articolo come un luogo abbandonato, in cui "non tagliano nemmeno più l'erba, che in alcuni punti ha superato il metro d'altezza”. Anche in questo caso è pronta la replica: “Il sopralluogo effettuato con gli operatori della ditta responsabile del taglio verde in quell'area ha evidenziato la bontà del lavoro effettuato (come evidenziato dal report fotografico allegato). Al gestire il servizio Parchi e Giardini siamo in due e ce la mettiamo tutta per assicurare che i lavori vengano effettuati nell’intera città. Con le poche risorse a disposizione se siamo anche costretti a perderci in un mare di sopralluoghi, che al 90% si rivelano infondati, finiamo con il sottrarre ulteriore tempo (e denaro) alle altre attività del nostro settore”.