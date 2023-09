Diana, Marika e Ray, tre dolci cagnolini in cerca di una famiglia, FOTO

Si chiamano Diana, Marika e Ray e sono tre cagnolini dolcissimi che hanno tanto bisogno di affetto e cercano una casa.

Ognuno di loro ha il suo carattere, la sua storia, ma tutti meritano una famiglia che li accolga. Diana un grave problema cardiaco, forse ha solo più due anni di vita, Marika si scioglie per una carezza e Ray e un piccolo casinista.

Ora sono ospiti da "Bulli e pupe con la coda Odv", eccoli, ve li presentiamo e per info telefonate a Lorenza 3489380804 e a Silvia 3409087029

Eccomi, mi chiamo Diana ho poco più di due anni, sono una bellissima Pastorina, voi direte...beh un cane come un altro! E invece no, io ho un grave problema cardiaco, che non mi darà scampo...si parla di circa due anni di vita, forse meno e se sarò fortunata di più. Sono stata visitata dai migliori cardiologi, ma non si può fare nulla, mi hanno detto inoperabile...io non so il significato, ma le zie hanno smesso di parlare e si sono riempiti i loro occhi di lacrime, quindi sarà una cosa brutta! Ma la cosa bella, sapete qual'è? è che io sto bene, non so proprio di essere malata, gioco, corro, mangio, vado in passeggiata e sono super coccolosa. Proprio per questo ho espresso un desiderio...so che voi pregate un Dio che sta in cielo, io non lo conosco, ma ci ho provato lo stesso....Gli ho chiesto di non farmi morire da sola, in una pensione, gli ho chiesto di farmi conoscere l'amore e il calore di una famiglia. Io sono viva!!!! E allora fatemi vivere e regalatemi la felicità per tutto il tempo che mi rimane, vi prego.

Marika è dolce, discreta, delicata, buonissima, compatibile con l'universo, adora le coccole ma non è mai invadente, si scioglie per una carezza. È giovane ha meno di due anni, è sterilizzata, vaccinata e chippata, taglia medio contenuta. Un vero gioiello un'anima meravigliosa, una compagna per la vita. Potrei continuare con altri aggettivi, ma nulla "racconta" com è veramente. Per questo basta una telefonata venite a conoscerla, ne vale davvero la pena Marika si trova a Casale Monferrato AL.

Mi hanno detto esprimi un desiderio Ray: ho risposto correre tra le tue braccia mamma . Ed eccomi qui che mi alleno per il giorno in cui arriverai a prendermi per portarmi a casa. Ray è un cucciolo straordinario, divertente e coccolone ed anche un po' casinista. Già perché a 6 mesi non può essere diversamente ma ê anche tanto dolce ed affettuoso. Il desiderio di Ray è anche il nostro, perchè crescere senza una famiglia non è bello, anche se noi cerchiamo di farlo sentire super amato. Futura taglia media.

E domenica Bulli e Pupe con la Coda Odv organizza "Il mercatino in giardino" nella sede a Camburzano dalle 10 alle 18.