Biella: "Parcheggio di via Torrione regno di nessuno" un lettore segnala

"Buongiorno, vorrei evidenziare una situazione di degrado e forse anche di pericolo, nel parcheggio di via Torrione. Parte dell'area è completamente al buio e col sopraggiungere della sera diventa regno di qualsiasi situazione - lo testimoniano le siringhe trovate a terra - oltre ad essere diventato un luogo di incontri hard. Finchè si tratta di gente che si scambia effusioni - per utilizzare un eufemismo..- basta girarsi dall'altra parte, forse diamo fastidio noi a loro, ma trovare siringhe sparse per il parcheggio diventa pericoloso per tutti, umani e cagnolini.

I lampioni nel parcheggio ci sarebbero, ma parte sono spenti e parte sono coperti dalle piante. I residenti hanno già segnalato questo che è diventato un problema di sicurezza, ma al momento nulla si è mosso. Spero che questa mia arrivi a chi di dovere e che si provveda a ripristinare l'illuminazione che sarebbe un deterrente per situazioni poco piacevoli per il quartiere.

Allego l foto delle siringhe trovate a terra."