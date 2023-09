Le corse della settimana di newsbiella.it

Oggi, mercoledì 6 settembre, è in calendario a Sandigliano la 17° Camminata di Sandigliano Trofeo Zanetto. Si tratta di una manifestazione non competitiva di circa 6Km e di una camminata ludico motoria di 3Km con un minipercorso per bambini che hanno fino ai 12 anni. Questo il programma: alle ore 18 apertura iscrizioni, 18.45 partenza passeggiata bimbi presso la sede della Pro Loco, 19 partenza camminatori, 19,15 partenza non competitiva. Organizza l'evento il gruppo degli Alpini di Sandigliano in collaborazione con dell'l'Asd Gaglianico e il patrocinio del Comune. Informazioni sulla gara: Angiolina 338.3305239 - Lanza 340.7135357. Resp. Organizzativo AS Gaglianico 1974 - Cappio Alberto 339.7123903

Venerdì 8, Sport Folclore Benna e ASD S. Secondo Bennese con la collaborazione tecnica dell' AS Gaglianico 1974 e il patrocinio del Comune di Benna organizzano la 14^ Camminata di Benna. Si tratta di una manifestazione NON COMPETITIVA DI CORSA SU STRADA E CAMMINATA LUDICO MOTORIA Libera a tutti di 6 Km in memoria di Franco, Teresa e Andrea. Ritrovo e iscrizioni alle ore 17 presso la sede dell'associazione SPORT FOLCLORE BENNA, ore 18:45 partenza corsa non competitiva PREMI: Trofeo alla Società/Gruppo con maggior numero di partecipanti Targa o Coppa alla 2' e 3 Società/Gruppo Info: 3395273135 Roberto, Responsabile organizzativo AS GAGLIANICO 1974, Alberto Cappio 3397123903 Quota con Riconoscimento 6,00 €; Quota con Riconoscimento e Pasta Party 10,00 €. 2^ Camminata ludico Motoria LIBERA A TUTTI Con il patrocinio dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella Ritrovo dalle ore 17:00 - Partenza ore 18:00Salute, in cammino Info: 3492692901 Micaela.

Sabato 9 a Biella c'è “Nati per correre”, corsa non competitiva aperta a tutti di Hope Club, alla 4° edizione. L'apertura delle iscrizioni è alle 17, la partenza è alle 17 da piazza Duomo. La CORSA/CAMMINATA, sarà seguita da premiazione, cena e concerto.

Domenica 10 c'è la 28maCorsa in montagna Piedicavallo (BI)1030m – Rifugio Rivetti 2150m. Il Ritrovo è entro ore 8:45 parcheggio chiosco Piedicavallo ore 8:50 briefing ed avvio al luogo di partenza. Partenza ore 9:00 tutti insieme (orari tassativi!!): Si tratta di un allenamento collettivo di 5,6 km aperto a tutti, a passo libero ma con classifica ufficiale; chi si aggrega: corre o cammina in totale autosufficienza (tutti devono portarsi dietro l'abbigliamento di ricambio ed il cellulare) e si autocronometra per la redazione della classifica finale. Niente asfalto, solo salita su mulattiere e sentieri. Nessun organizzatore!! Nessuna iscrizione!! 0 € Nessuna assistenza!! Nessun ristoro!! Nessun premio!! Ma con classifica ufficiale!! L'importante è fare sport e divertirsi in compagnia. Chi vuole mangiare o bere: deve rivolgersi al rifugio. Si correrà solo con bel tempo : in caso di pioggia o anche solo di previsioni meteo avverse, l'allenamento in "stile gara" sarà rinviato a domenica 17 settembre 2023 con gli stessi orari. Ogni partecipante si assume la responsabilità penale per qualunque danno fisico dovesse subire o causare a terzi. Vietato l'uso dei bastoncini e correre con animali.