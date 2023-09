Golf Cup Fig Piemonte: classifiche e risultati del circuito Chiusano.

Stesina. Tonso, Ceresa e Rossi nella Chiusano Golf Cup Fig Piemonte

Domenica, al Golf Club Cavaglià, si è giocata la tappa del circuito Chiusano Golf Cup Fig Piemonte (18 buche Stableford 3 categorie) importante torneo che sostiene la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a cui è stata devoluta parte dell’incasso.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Massimo Stesina 34, 1° Netto Daniele Tonso 40, 2° Netto Paolo Maza 37. 2a categoria: 1° Netto Piero Ceresa 43, 2° Netto Lorenzo Paravella 41. 3a categoria: 1° Netto Elena Rossi 41, 2° Netto Bruno Carmagnola 40. 1° Ladies Patrizia Tallia 39. 1° Seniores Luigi Antonio Zucca Crema 39.



Apericup by Selecar Stesina e Aprile vincono il circuito

Giovedì si è conclusa l'Apericup by Selecar: il circuito estivo pomeridiano/serale su 9 buche (Stableford - categoria unica), con cena a seguire, che ha caratterizzato l’estate del Golf Club Cavaglià. L’ultima tappa è stata vinta dal dominatore del circuito Massimo Stesina (1° lordo con 21 punti), mentre nel netto ha prevalso Maurizio Pellati (22 punti) davanti a Sergio Protti (20) e Patrizia Tallia (20). Massimo Stesina ed Enrica Aprile, rispettivamente 1° lordo e 1° netto, nella classifica finale a ranking del circuito (erano validi 4 score su 6) si sono aggiudicati due Bushnell Phantom 2 il GPS che dispone di oltre 38.000 campi precaricati in tutto il mondo.

Programma gare Gc Cavaglià: sabato Jaguar, domenica Ci.Ti.Elle

Con l'entrata nel mese di settembre, l'attività al Golf Club Cavaglià agonistica riprende a pieno ritmo:

- Mercoledì si gioca la prova di Italian Mayor, il circuito infrasettimanale riservato ai soci Green Pass. La gara è aperta a tutti con una categoria riservata soci del club e esterni non possessori di tessera Green Pass. Previsti premi ad estrazione.

- Sabato torna la gara Soluzione Spa Jaguar Land, 3 categorie. A seguire, dopo la premiazione, rinfresco con pasta.

- Domenica spazio alla solidarietà con il ritorno del torneo Ci.Ti.Elle Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie. Dopo la premiazione il rinfresco.