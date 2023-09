Campionato Italiano di Velocità Fuoristrada: i risultati sull’autodromo Seletto

Un pubblico delle grandi occasioni ha potuto gioire per l'equipaggio di casa composto da Alberto Gazzetta e Denis Cortese, che a bordo della Ford fiesta proto, con una condotta di gara sempre all'attacco, salgono sul gradino più basso del podio. Nella classifica assoluta vincono la classe B1 e arrivano secondi di gruppo B.

Buon risultato… ma tanta sfortuna per Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza, che navigavano in quarta posizione assoluta , l’occasione è sfumata a causa di una foratura durante l'ultimo giro della prova conclusiva speciale, cogliendo ugualmente la vittoria di classe B2, terzi di gruppo e sesti assoluti sulla consueta Jeep Wrangler proto.

All'esordio, sulla Suzuki Vitara, Silvio Peretto e Francesco Foglia agguantano la medaglia d'argento in classe B2, quinti di gruppo e dodicesimi assoluti, penalizzati di 33 minuti sul tempo totale, senza i quali si poteva descrivere un’altra classifica.

Vincitori in solitaria della formula classic, sulla piccola Suzuki jimny, giungono Riccardo Cairati e Luca Zerbetto: autori di una gara regolare ed attenti a non commettere errori.