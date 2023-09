L' eliminazione barriere architettoniche è sempre un argomento molto delicato da trattare a prescindere dal contesto, e tutti sappiamo che le barriere sono quegli ostacoli che impediscono o limitano la mobilità di persone che hanno qualche forma di disabilità. A livello pubblico se parliamo di lavori pubblici, per esempio per i mezzi di trasporto mentre a livello privato ci sono alcuni interventi di ristrutturazione che possono eliminarle, migliorando la vita delle persone.

Da questo punto di vista una soluzione molto interessante potrebbe essere quella di installare delle rampe, che sostituiscono le scale così che qualsiasi edificio diventi più accessibile per le persone che si muovono in sedie a rotelle, o che comunque hanno difficoltà motorie.

Un'altra soluzione molto interessante da prendere in considerazione riguarda l'installazione di ascensori o piattaforme elevatrici che inevitabilmente aiuterebbero persone con disabilità per spostarsi tra i vari piani di un edificio.

In determinate situazioni potrebbe rivelarsi una buona idea anche adeguare i bagni visto che gli stessi possono presentare porte strette, mancanza di spazio per far entrare una sedia a rotelle o dei servizi sanitari troppo alti. In questo contesto allargare diventa fondamentale, così come diventa molto importante installare dei servizi sanitari accessibili o aggiungere barre di sostegno e delle maniglie.

Oppure per esempio molte persone nel contesto di un appartamento potrebbe pensare di fare un lavoro di ristrutturazione per modificare una cucina e renderla più accessibile facendo abbassare i piani di lavoro e soprattutto garantendo uno spazio che sia adeguato e con la possibilità di manovra.

Così come potrebbe essere anche molto utile l'installazione di elettrodomestici accessibili quali frigoriferi con porta a doppia apertura o forni ad altezza dell'occhio.

Quando abbiamo bisogno di fare eseguire un intervento per eliminare barriere architettoniche dobbiamo contattare degli esperti di assoluta affidabilità

Nella prima parte abbiamo dimostrato quanto sia delicato l'argomento delle barriere architettoniche sia se lo affrontiamo dal punto di vista della collettività o della singola famiglia che appunto magari potrebbe voler fare dei lavori in casa per migliorare la casa e renderla più accessibile.

Ed è proprio questo il motivo che ci ha spinto a scrivere nel titolo di questa seconda parte, che è molto importante tenere in considerazione ai professionisti ai quali ci affidiamo per questo tipo di intervento di ristrutturazione a casa nostra.