In estate come assicurarti una pelle luminosa

In estate è naturale desiderare una pelle luminosa e radiosa che risplenda sotto il sole e faccia fare una bella figura in spiaggia. Curare l’epidermide in maniera adeguata, da dentro e da fuori, consente non solo di ottenere questo risultato ma anche di sfoggiare un'abbronzatura brillante e invidiabile. Con questi presupposti andiamo a vedere quali sono i consigli degli esperti.

L’idratazione è essenziale proprio come la corretta alimentazione

Il primo passo per chi vuole mostrare una pelle luminosa e bella, in estate e non solo, è impegnarsi per mantenerla adeguatamente idratata. Proprio per questo è importante bere la giusta quantità di acqua durante tutta la giornata. Questa attitudine aiuta a mantenere la pelle idratata dall'interno e contribuisce a prevenire secchezza e squilibri. L'acqua aiuta anche ad eliminare le tossine dal corpo e quindi a mantenere la pelle più sana in ogni suo strato.

Ovviamente anche l’alimentazione fa la differenza: ciò che mangiamo ha un impatto diretto sull’epidermide. Il suggerimento è quello di prediligere una dieta equilibrata e ricca di frutta, verdura, proteine magre e grassi sani. Questi alimenti forniscono alla pelle le sostanze nutritive di cui ha bisogno, tra cui importanti e potenti antiossidanti come la vitamina C e la E che aiutano a contrastare i danni causati dai radicali liberi.

La skincare adeguata e la protezione della pelle

Per avvalersi di una pelle luminosa e bella è importante curarla dall’esterno. Pertanto anche una routine di skincare adeguata è fondamentale. Si dovrebbe pulire il viso con un detergente delicato due volte al giorno e applicare una crema idratante adatta al proprio tipo di pelle. Inoltre, si dovrebbe usare una buona crema su tutto il corpo, così da mantenere la pelle morbida ed elastica.

In estate, è anche fondamentale utilizzare una valida protezione solare per il viso e il corpo. Questa abitudine aiuta non solo a prevenire l'invecchiamento precoce, ma riduce anche il rischio di problemi più seri come il cancro della pelle.

Gli integratori: la spinta in più che aiuta ad avere una pelle luminosa

Oltre a una dieta equilibrata e a una cura della pelle adeguata, gli integratori possono giocare un ruolo cruciale per coloro che vogliono avere una pelle radiosa. Quello che serve è sicuramente un buon integratore di collagene e acido ialuronico. Il collagene è una proteina che mantiene la pelle soda e giovane. Con l'età, infatti, la produzione di collagene diminuisce, e grazie agli integratori è possibile mantenere l’epidermide più elastica. L’acido ialuronico, invece, è ottimo per favorire la corretta idratazione e quindi aiuta anch’esso ad avere una pelle luminosa.

Sono assolutamente da considerare anche gli integratori al coenzima Q10, una sostanza naturale conosciuta anche come ubichinone, nota per il suo effetto antiossidante. Il coenzima Q10 aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi, l'infiammazione e lo stress ossidativo, e a ridurre le rughe e i danni causati dalle radiazioni UV.

Tra gli altri integratori che aiutano a mantenere la pelle luminosa troviamo quelli agli acidi grassi omega-3, alla vitamina C, alla vitamina E, allo zinco e alla biotina.

Avere una pelle più luminosa non è difficile

Gli esperti del settore affermano che, con un po’ di impegno e seguendo i suggerimenti sopraelencati, non è affatto difficile mantenere la pelle più giovane, sana, bella e idratata. Ovviamente, prima di iniziare qualsiasi regime di integrazione, è consigliabile consultare il proprio medico e selezionare solo prodotti di qualità. Con le giuste attenzioni si potrà ottenere una pelle luminosa per tutta l’estate ma anche per il resto dell’anno.