Il tessile “Buono, Sano, Pulito, Giusto e Durevole”, l’eccellenza biellese a Milano

Save the date: a la 60a edizione di “Filo”.

Il 20 e 21 settembre Filo taglia l’importante traguardo delle sessanta edizioni guardando al futuro del sistema tessile, come da “mission”, fin dagli esordi.

La cerimonia di apertura della 60a edizione di Filo - in programma il 20 settembre 2023 alle ore 10:00 ad Allianz MiCo, Milano - è infatti dedicata al “Tessile Buono, Sano, Pulito, Giusto e Durevole: Slow Fiber”, con una discussione introdotta e condotta da Dario Casalini, fondatore di “Slow Fiber”.

Attraverso il concetto di “Tessile Buono, Sano, Pulito, Giusto e Durevole: Slow Fiber”, il tema della sostenibilità acquista un’accezione più ampia e completa, riaffermando i valori di altissima qualità e professionalità della migliore tradizione tessile made in Italy. Nel corso della cerimonia di apertura di Filo60, Dario Casalini discuterà di questo tema centrale per il futuro dell’industria tessile con ospiti prestigiosi, in rappresentanza del mondo imprenditoriale e istituzionale.

L’appuntamento con la 60a edizione di Filo è fissato per il 20 e 21 settembre 2023 ad Allianz MiCo – Milano (via Gattamelata 5).