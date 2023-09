Pettinengo, il “viaggio del caffè” al Museo delle Migrazioni

«Un caffè non è mai un semplice caffè. E, come il vino, dobbiamo abituarci a bere dei caffè migliori, diffondendo una cultura di questa importante matrice alimentare troppo spesso misconosciuta». È stato questo il messaggio che Luca Ciurleo, sommelier del caffè, ha voluto lasciare ai numerosi presenti che, domenica scorsa, 3 settembre 2023, si sono recati al Museo delle migrazioni di Pettinengo, per assistere all’incontro con degustazione “Il valore aggiunto della tradizione”.

Più che una conferenza l’incontro, introdotto dal presidente del Circolo Su Nuraghe, Battista Saiu, è stato un vero e proprio laboratorio dedicato ai vari metodi di estrazione.

«Non esiste infatti solamente la dicotomia moka o espresso - ha spiegato Ciurleo -, ma ci sono metodi di estrazione, ad esempio a filtro, che danno dei risultati in tazza molto interessanti, privilegiando le note dolci o acide e attenuando, senza zucchero, le note amare».

Durante l’incontro i presenti hanno così potuto avere alcuni consigli pratici ad esempio su come preparare la moka (aggiungere nel serbatoio acqua già bollente, livellare il caffè senza premere, lasciare aperto il coperchio per evitare condensa e a metà estrazione togliere la caffettiera del fuoco), ma si è anche parlato dell’aspetto etico del caffè.

«Non cerchiamo sempre il caffè al prezzo più basso possibile - il messaggio di fondo -, ma cerchiamo la qualità ed un caffè etico e sostenibile. Basti infatti pensare che la pianta di caffè inizia a diventare produttiva solo a partire dal quarto anno e conoscere il vario ciclo produttivo che porta dalla drupa, la ciliegia frutto della pianta del caffè, alla sua raccolta, spolpatura, fino alla torrefazione che avviene in Italia, per capire che certi prezzi che troviamo, sia al bar che nella grande distribuzione, sono pericolosamente troppo bassi per dare un prodotto buono, pulito e giusto».

I caffè degustati sono stati offerti da Nova Coop ed appartenevano in particolare alla linea solidal, basata sul fairtrade.

Oltre gli eventi a tema, il Museo delle Migrazioni è sempre visitabile su prenotazione con guida turistica; aperto tutte le domeniche estive, dalle ore 15:00 alle ore 18:30. Ingresso gratuito.

Per info e contatti, Idillio: 334 345 2685.