Confartigianato: No a limiti al welfare nella Legge di Bilancio

”Confidiamo che il Governo Meloni, che in più occasioni ha dimostrato vicinanza al mondo degli anziani, non ultimo approvando in tempi rapidi la legge delega n. 33 di riforma della non autosufficienza, sappia adottare le strategie e gli equilibri necessari per rilanciare il nostro Paese senza penalizzare settori della società, come quello degli anziani, che tanto hanno dato per lo sviluppo delle nostre comunità e del nostro Welfare”.

E’ quanto ha dichiarato Guido Celaschi, Presidente dell’ANAP/Confartigianato, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, riguardo alle ipotesi che vengono prospettate dai media, ed anche in alcune dichiarazioni di esponenti del Governo, secondo le quali la prossima Legge di Bilancio interverrebbe ancora per limitare la rivalutazione annuale delle pensioni e destinerebbe risorse limitate al sistema sociosanitario.

“Siamo consapevoli della difficile situazione economica e finanziaria del nostro Paese, che peraltro è analoga a quella di molti altri Paesi europei, e siamo anche preoccupati dell’evolvere della situazione internazionale; tuttavia siamo fermamente convinti che le risorse necessarie per rilanciare l’economia possano essere trovate senza gravare ulteriormente sulla parte debole della società, già stremata dall’aumento del costo della vita e dalla difficoltà ad avere cure efficaci in caso di bisogno” – ha continuato Celaschi.

“Le pensioni rappresentano il giusto corrispettivo delle contribuzioni versate dopo una vita di lavoro e debbono poter mantenere il potere di acquisto nel tempo, ridurre ancora e permanentemente il loro valore dopo i ripetuti interventi degli anni passati costituirebbe un accanimento ingiustificabile su persone che non hanno altre fonti di reddito. Riguardo alla sanità – conclude Celaschi -, tutti ci confrontiamo con le difficoltà del nostro sistema dovute principalmente alla carenza di risorse e di personale medico e paramedico. Auspichiamo che il settore, già sotto finanziato, non abbia a patire ulteriori penalizzazioni e confidiamo anche che le innovazioni degli emanandi decreti delegati di attuazione della legge 33 ricevano le necessarie coperture finanziarie, perché la riforma della non autosufficienza, che è un fatto epocale, non diventi una scatola vuota”.