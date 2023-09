Recuperato il corpo della turista tedesca annegata a Cannero

E' stato recuperato la notte scorsa il corpo della turista tedesca affogata al lido dii Cannero domenica nel tardo pomeriggio.

Ad arrivare per primi sul posto i Giovanniti, seguiti dai vigili del fuoco di Verbania che si sono subito messi in azione per cercare la donna, scomparsa nelle acque dopo poche bracciate.

Sul posto era giunto anche un elicottero dei Vigili del fuoco con a bordo i sommozzatori. A tarda sera il corpo è stato individuato e dopo alcune ore recuperato. La salma della turista 73enne tedesca è stata ricomposta all'obitorio del Castelli.