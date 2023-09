Ubriaco litiga in strada con la compagna, arriva la Polizia e prova ad aggredirli

Litiga per strada con la sua compagna, arrivano gli agenti di Polizia e lui prova ad aggredirli. È successo a pochi passi dal centro di Biella, intorno alle 2 di questa notte, 6 settembre: la chiamata al 112 è arrivata da un residente che ha segnalato urla e schiamazzi provenienti da un appartamento vicino.

Protagonisti due giovani intenti a litigare prima dentro casa poi all'esterno. All'arrivo delle Volanti, il 25enne (visibilmente ubriaco) si sarebbe innervosito e avrebbe tentato di colpire un operatore dopo averlo allontanato. Sul posto anche i Carabinieri in ausilio agli agenti.

Alla fine, l'uomo è stato fermato e riportato alla ragione. Molto probabilmente verrà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La donna, invece, è stata accompagnata in ospedale per i controlli del caso. Sono in corso le indagini di rito per meglio delineare i contorni della vicenda.