“Sua figlia ha avuto un incidente, ci dia soldi per l'avvocato”: truffata un'anziana (foto di repertorio)

Un'anziana di Vigliano Biellese è finita nella rete dei truffatori. È successo ieri, 5 settembre: stando alle prime ricostruzioni, una donna ha contattato al telefono la pensionata avvertendola che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale.

“Abbiamo bisogno di soldi per le pratiche da inviare all'avvocato”: così la voce misteriosa avrebbe dichiarato per convincere l'86enne. In seguito, si è portato sull'uscio di casa il “finto” legale e si sarebbe fatto consegnare qualche centinaio di euro e, forse, qualche gioiello prezioso. Poi si sarebbe allontanato facendo sparire le sue tracce.

Qualche ora dopo, appresa l'amara verità, l'anziana ha contattato i Carabinieri raccontando quanto accaduto. Sono in corso gli accertamenti di rito.