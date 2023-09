Borse di studio Vitale Barberis Canonico, domande entro il 30 settembre

Sono state istituite quattro borse di studio Vitale Barberis Canonico per l’anno Scolastico 2022/2023, in favore degli studenti meritevoli di tutta l’area biellese e valsesiana.

In particolare saranno assegnate nell’anno di conseguimento della maturità, con successiva iscrizione a facoltà universitaria e per ogni anno di frequenza all’Università con iscrizione all’anno accademico successivo.

La commissione valuterà come titolo preferenziale la situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente. Gli aventi diritto alla domanda saranno tutti gli studenti residenti nel territorio Biellese e Valsesiano diplomati negli Istituti superiori o laureandi presso le Facoltà specificate allo stesso punto. Verrà data priorità ai figli dei lavoratori dell'azienda Vitale Barberis Canonico sia dipendenti sia somministrati (con almeno tre mesi di anzianità aziendale al momento della presentazione della domanda) o ai lavoratori studenti con le medesime tipologie contrattuali: questi dovranno essere lavoratori in forza al momento dell’erogazione e non risultare dimissionari. In caso di più figli nelle stesse condizioni di accesso alla borsa è possibile una sola domanda per nucleo familiare.

Le domande vanno presentate cartacee o mediante mail (personale@vitalebarberiscanonico.it) all’ufficio del personale di Vitale Barberis Canonico entro il 30 Settembre 2023.

È importante segnalare nell’oggetto della mail o della domanda cartacea “Borsa di studio” per evitare sovrapposizione con le domande degli Assegni di Studio facenti parte di regolamento separato. La documentazione relativa ad esami sostenuti successivamente alla presentazione della domanda sarà accettata se presentata entro il giorno 15 Ottobre 2023 con le stesse modalità di cui sopra specificate. La graduatoria degli aventi diritto sarà resa nota entro la seconda metà di Novembre 2023.

Seguirà consegna della borsa di studio presso la sede principale dell’azienda e relativa erogazione entro Dicembre 2023.