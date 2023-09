L'annuncio del ministro Urso: "La prossima settimana non arriverà lo stop al blocco dei diesel Euro 5"

''Posso annunciare che sulla base del confronto in atto è verosimile che nella prossima settimana si possa evitare il blocco dei veicoli' Euro 5 in Piemonte". Lo afferma il ministro per le Imprese, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera.

''Il governo, sollecitato dalla regione, dai comuni e dalle associazioni del Piemonte, e non soltanto, è prontamente intervenuto'' con una prima riunione alla fine di agosto e, sulla base dell'informativa del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, ''sono state date precise indicazioni affinché agissero, in intesa con la regione e un confronto positivo con la Commissione' europea".