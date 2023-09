"Giri scuole" bus, nel biellese tutto pronto per lunedì. Pubblicati i nuovi orari

Tutto pronto per l'inizio della scuola previsto lunedì 11 settembre.

Anche Atap, in questi giorni sta diffondendo gli orari del nuovo anno scolastico. Per gli interessati sono pubblicati sul sito di Atap. In tutto saranno una decina i bus che saranno impiegati per portare a scuola gli studenti e riportarli a casa finite le lezioni.

"Gli aggiustamenti saranno d'obbligo come ogni anni - spiega il presidente Atap Vincenzo Ferraris - , ma in linea di massima è tutto pronto. Abbiamo dovuto tenere conto di alcune variabili come il fatto che il Liceo scientifico di Biella ha alcune aule in viale Maccalè, ma non è stato un problema".

Non si è invece tenuto conto dei lavori che stanno interessando il ponte della tangenziale. "Non abbiamo avuto alcuna comunicazione in merito - prosegue Ferraris - e vediamo che i lavori vanno avanti. Se poi ci sarà qualcosa da rivedere lo faremo come avviene sempre, ma speriamo non sia così".