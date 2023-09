Filoni contro i leoni da tastiera: “I prossimi eventi organizzateli voi che vi lamentate”

Alla fine è sbottato anche lui. Non le ha certo mandate a dire il sindaco di Mongrando Antonio Filoni a proposito dei tanti leoni da tastiera che, nei giorni scorsi, hanno preso di mira Bolle di Malto.

“L'edizione 2024 organizzatela voi – si legge nel post di Filoni - Voi che per un motivo o per l’altro vi lamentate. Ah, se volete organizzate anche tutti gli altri eventi del territorio fatevi avanti perché sono sicuro che siete più bravi di chi organizza da anni manifestazioni in questo 'strano' territorio. Grazie a chi è passato anche solo per un saluto in Piazza Martiri, grazie a chi ha avuto pazienza di gustare un panino dal sottoscritto. Grazie a tutti”.