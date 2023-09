Corradino: “Mi ricandido a sindaco di Biella” VIDEO

“La mia intenzione? Ricandidarmi a sindaco di Biella”. Parola di Claudio Corradino che, nell'intervista video realizzata dal direttore editoriale del quotidiano Newsbiella Mauro Benedetti, ha affrontato diverse questioni: dal Pnrr al centro di Biella, passando per la stretta attualità e alle imminenti elezioni.

Proprio su questo aspetto ha precisato: “Si dicono e leggono tante cose ma ho un lavoro importante da finire. Cambiare tutte le volte non serve a molto ma non ho ancora parlato con i colleghi del partito e gli alleati della coalizione. Sicuramente non si può prescindere dal sindaco in carica ma da qui ad un anno può succedere ancora di tutto”.

Diverse le priorità dell'amministrazione Corradino prima del ritorno alle urne. “Partono i lavori in piazza Vittorio Veneto e, a fine mese, riprende il servizio del Tempio Crematorio. Inoltre, si sta operando per rimettere in funzione il più velocemente ed efficacemente possibile gli ascensori inclinati del Piazzo”.

Sul cantiere del ponte della Tangenziale, Corradino è categorico: “Preciso che è un intervento dove il Comune non c'entra nulla. Comunque, ancora pochi giorni di attesa e la viabilità tornerà come prima”. Sui grandi eventi, come Bolle di Malto, il primo cittadino di Biella si ritiene enormemente soddisfatto: “Il nostro sforzo era quello di portarne sempre di più in città e cambiare la mentalità dei biellesi. Ci siamo riusciti. Non solo: le persone che protestano sono sempre meno”.

Di seguito l'intervista completa