Biella è viva. Cultura, enogastronomia, musica, territorio: tanti buoni motivi per non rimanere in casa

Bolle di Malto, terminato con lo spettacolo di Alex Britti e una miriade di altri eventi hanno reso questa coda di estate a Biella così piena di opportunità che quasi non sembra vero. Musica, enogastronomia, spettacoli, cultura, il tutto mescolato tanto da far sembrare la statua del Quintino Sella l’alfiere di un nuovo Rinascimento biellese. Biella copia, verrebbe da dire, Asti che, col settembre Astigiano (Palio, Sagre e Douja), ha nel corso degli anni creato un mese di grande partecipazione popolare. E così anche la sonnecchiosa città laniera si butta a capofitto nell’intrattenimento tout court.

In fin dei conti le persone dopo il Covid hanno riscoperto una vitalità e una partecipazione quanto mai produttiva che li ha portati a socializzare di più e a scendere in piazza per gustare al meglio gli angoli della nostra città e del territorio. Agli organizzatori il doveroso ringraziamento di averci creduto sempre, anche in stagioni in cui non vi era tutta questa positività, e uno sprone a continuare su questa strada. A chi chiede magari una migliore programmazione degli eventi, magari cadenzati, per evitare sovrapposizioni la migliore risposta è stata data dal pubblico che ha frequentato con lo stesso entusiasmo tutto ciò che offriva il panorama.

La certezza, ancora una volta, viene dai biellesi quando i prodotti sono realizzati con una buona stoffa si indossano volentieri, in fin dei conti come canta Alex Britti: “Ho bisogno di te perché sei bella, ho bisogno di tutte quelle cose che non hai, ho bisogno di te come l’acqua e il caffè, come un mondo che gira e che non finirà mai”. Più adatta a Biella di così.