Stupro Palermo, la vittima: "Stanca di soffrire in questo modo"

(Adnkronos) - "Sono stanca di soffrire così. Perché devo passare dallo stare bene al non farcela più. Mi ritrovo di continuo senza nessuno. Tutti quelli a cui voglio bene se ne vanno. E io non posso fare niente per impedirlo". A scriverlo sui social è la ragazza violentata a Palermo lo scorso 7 luglio, quando è stata vittima dello stupro da parte di 7 ragazzi.

La giovane, 19 anni, è stata trasferita nei giorni scorsi in una comunità protetta fuori dalla Sicilia. "Che cosa ho fatto per avere tutto questo? Perché mia madre mi ha voluta? Non voglio l'affetto di nessuno. Voglio essere lasciata in pace da tutti - dice - Fate quello che volete della vostra vita, non posso sopportare di stare così. Nessuno riuscirà mai ad aiutarmi perché nessuno mi restituirà tutto quello che ho perso".

Intanto anche S.L.G. - uno dei 7 ragazzi indagati - rimane in carcere. Il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato infatti la richiesta di scarcerazione avanzata dai suoi legali. Il giovane oggi durante l'udienza ha detto di non avere partecipato alla violenza sessuale di gruppo.