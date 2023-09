"Nati per Correre" è alla 4° edizione con tante novità

Si chiama "Nati per Correre", ed è organizzato da Hope Club. Di cosa si tratta? di una corsa non competitiva organizzata sabato 9 settembre, mirata all’incontro tra persone diversamente abili facenti parti delle associazioni locali con la città: "Un momento per stare insieme e dimostrare che il bello della diversità è proprio la relazione profonda che si può creare superando ogni limite e barriera", spiegano gli organizzatori.