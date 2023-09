La Prevostura Mtb fa ingresso nella Coppa Lombardia Mtb

Un mese o poco meno alla 24esima edizione de La Prevostura Mtb prevista per il 1° ottobre e la grande novità è il nuovo ingresso della gara come “escursione” piemontese all’interno della Coppa Lombardia Mtb. La prova infatti è stata scelta per sostituire la cancellata Tremalzo Bike che era in programma lo stesso giorno. La Prevostura di Lessona (BI) sarà quindi prova di chiusura sia per la challenge lombarda, sia per la Marathon Cup Specialized. Un ulteriore attestato di qualità e fiducia per una delle prove più amate del calendario nazionale.

Il programma della giornata è quanto mai ricco. C’è innanzitutto la gara lunga, sui suoi classici 48 km per 1.450 metri di dislivello disegnati fra boschi e vigne, pascoli con panorami mozzafiato e passando per i più caratteristici borghi di quella zona del Biellese. Chi non se la sentisse di affrontare il percorso classico potrà optare per quello più breve, da 22 km per 700 metri anche cicloturistico e aperto alle E-bike (chi avrà la moto con ausilio elettrico volendo potrà comunque cimentarsi anche sul percorso lungo). Ma non finisce qui: per i più giovani ci sarà la possibilità di gareggiare nelle gare per esordienti e allievi che assegneranno i titoli invernali regionali.

Epicentro della corsa sarà il Palazzetto dello Sport di Via Masserano, da dove verrà dato il via alle ore 9:45 per la Granfondo e un’ora dopo per il tracciato più breve. Alle 10:30 inizieranno le gare delle categorie giovanili.

Le iscrizioni stanno arrivando in numero crescente, l’aggiunta della Coppa Lombardia ha ingolosito anche molti biker della zona del Nord-Est italiano. Il costo di partecipazione è di 30 euro, ridotti a 20 per le E-bike fino al venerdì, sabato e domenica ci si potrà ancora iscrivere presso i tavoli della segreteria alla partenza, al costo di 35 euro. Per esordienti e allievi iscrizioni solo su fattore K.

Per informazioni: Amici Mtb Lessona, https://www.laprevosturamtb.it/