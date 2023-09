Biella Motor Team sul podio al rally “Città di Torino”

Positivo risultato per la scuderia Biella Motor Team al Rally Città di Torino che si è disputato tra venerdì 1 e sabato 2 settembre su tre prove speciali (affrontate due volte) ricavate, come da tradizione, sulle strade delle valli di Susa e di Lanzo. La partenza ha avuto luogo a Givoletto (TO) mentre il capoluogo subalpino ha ospitato l’arrivo, nel tardo pomeriggio di sabato, nella centrale piazza San Carlo.

I valdostani Corrado Noussan e Marco Scaramuzza con la loro Citroën Saxo Kit hanno lottato per tutta la gara per la supremazia in classe K10 ma alla fine si sono dovuti accontentare della piazza d’onore chiudendo al trentaquattresimo posto della classifica assoluta.

Terza piazza di classe A7, invece, per i gemelli Giovanni ed Elio Baldi, veri e propri beniamini del pubblico, che erano in gara con la loro abituale Fiat Ritmo Abarth 130 TC con cui si sono piazzati quarantacinquesimi assoluti.