Ministero della Montagna SI o NO? Alessio Ercoli risponde al Ministro Musumeci

“Il futuro dell’Italia si gioca sul Mar Mediterraneo, che è luogo grandi sfide, ed è per questo che abbiamo avuto la necessità di creare un Ministero per il Mare. Per la montagna non c’è ne bisogno, ma abbiamo bisogno delle donne e degli uomini della montagna”.

Questa l’affermazione pronunciata la scorsa settimana a Courmayeur, all’incontro “Proteggere l’Italia dalla crisi climatica”, da Nello Musumeci, Ministro della Protezione Civile e del Mare, che ha suscitato la reazione di alcuni esponenti della Lega, tra i quali Alessio Ercoli, Capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale a Biella.

“Un ministero per la montagna serve, anzi servirebbe. - ha scritto Ercoli sui suoi canali social - Negarlo, tra l'altro in visita in Valle d'Aosta, è un affronto alle popolazioni alpine”.