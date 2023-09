Il burro d’alpeggio e i formaggi biellesi su “ITALIA 1”

Domenica 3 settembre il Biellese è stato di nuovo protagonista su Italia 1. All’interno della trasmissione “Studio Aperto Mag”, è infatti andato in onda un servizio, curato dal giornalista torinese Beppe Gandolfo, che ha avuto al centro il Burro d’Alpeggio (Presidio Slow Food Burro a Latte Crudo dell’Alto Elvo) e la Toma di Pezzata Rossa di Oropa.

A fare da catalizzatore di questa importante occasione di promozione del territorio biellese e delle sue eccellenze, è stata ancora una volta Mosca1916, storica azienda enogastronomica con sede a Biella, che era già stata sotto la luce dei riflettori nei mesi scorsi, per un servizio incentrato sui salumi tipici biellesi, quali la Paletta e la Mucroncina, bresaola a km 0 prodotta dall’azienda biellese.

Teatro del nuovo filmato sono stati gli alpeggi di Netro in Alta Valle Elvo, dove, in un ambiente di incredibile bellezza, l’azienda agricola Arcangelo Rosso Baietto alleva bovine di Pezzata Rossa di Oropa, con il cui prezioso latte produce il burro a latte crudo, per affioramento in grandi vasche di pietra raffrescate da acqua di sorgente, come si faceva un tempo. Il latte trascorre qui circa 24 ore. Una volta privato della sua parte più grassa (che viene lavorata nella zangola e a mano fino a formare i caratteristici panetti di burro) il latte viene scaldato in grandi contenitori su fuoco di legna. Con l’aggiunta del caglio si trasforma in un formaggio leggero e gustoso, la Toma di Pezzata Rossa di Oropa che, dopo la salatura, viene lasciata riposare nei locali di affinatura per alcuni mesi, prima di arrivare nei negozi.

A proposito di negozi: dopo essere andate all’origine di burro e formaggi, le telecamere di Mediaset sono state ospitate nella bottega di Mosca1916 in via San Filippo per una degustazione di burro e formaggio in abbinamento con vini del territorio come il Coste della Sesia di Tenute Sella. Non è mancato un assaggio di uno dei piatti più celebri della cucina biellese: la polenta concia, per la cui preparazione la toma e il burro d’alpeggio rappresentano ingredienti fondamentali.

“Siamo orgogliosi del fatto che il nostro lavoro continui ad attirare l’attenzione di media nazionali come ‘Studio Aperto Mag’ - ha commentato Alberto Mosca, alla guida dell'azienda di famiglia - Uno degli obiettivi della nostra azienda è far conoscere anche al di fuori del Biellese gli straordinari prodotti che questa terra ha da offrire, frutto della passione di piccoli produttori come Rosso Baietto. Se ci riusciremo, sarà merito dei nostri clienti che ci onorano della loro fiducia e sostengono attività fortemente radicate nel territorio come la nostra”.

Il servizio completo è visibile su Mediaset Infinity a questo link: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/studioapertomag/la-vacca-rossa-pezzata-doropa_F312329301238C04