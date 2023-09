Franco Grillini al Cinema Verdi di Candelo

Franco Grillini è stato ed è un esponente di rilievo del movimento per il riconoscimento dei diritti civili di gay lesbiche e transessuali. È lui stesso a ripercorrere, grazie all'uso di un corposo materiale documentale, le tappe di un percorso non facile e tuttora non ancora concluso. Il suo film documentario, LET'S KISS- STORIA DI UNA RIVOLUZIONE GENTILE, è tratto dal libro "Ecce omo: 25 anni di rivoluzione gentile" pubblicato nel 2008, scritto da Grillini e Laura Maragnani e corrisponde esattamente alla personalità e al modo in cui Grillini ha combattuto le sue battaglie.

FRANCO GRILLINI sarà presente alla proiezione per rispondere alle domande del pubblico. La serata è organizzata da IL GROVIGLIO Associazione Lgbt+ Biella e ARCI Biella.