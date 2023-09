“Cucina e resistenza” alla Trappa, l'appuntamento sabato

Ritorna alla Trappa di Sordevolo la camminata dedicata alla Resistenza, promossa dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra a partire dal 2006.

“Sabato 9 settembre – spiegano gli organizzatori - saliremo dalla Trappa all’alpe Varnei, vicino alla ‘caverna dell’uomo selvatico’, dove nell’autunno del 1943 si costituì il primo nucleo di ‘ribelli’ della Valle Elvo, che confluirà nel grande movimento partigiano che troverà nella Serra di Ivrea e nel paese di Sala Biellese il contesto ideale per la lotta di liberazione. Il sentiero del Varnei è oggi avvolto dalla vegetazione e rischia di perdersi, saliremo quindi per liberarlo e rendere di nuovo fruibile un’importante memoria”.

Al ritorno alla Trappa sarà proposta una cena ispirata all’antica cucina biellese, con ricette tratte dal libro “L’an-cà da fé” di Tavo Burat e Giorgio Lozia, accompagnata dalla presentazione del libro “La tana del diavolo” di Mario Bonazzoli.

Scopriamo ora tutto il programma: alle ore 14 ritrovo alla Trappa; dalle 14 alle 18 salita all’alpe Varnei e ritorno, con pulizia del sentiero (munirsi di scarponi, guanti e forbici); dalle 18 alle 19 visita guidata alla Trappa; alle ore 19.30 cena € 25 (€ 15 per i partecipanti all’escursione) con i prodotti di Slow Food Travel Montagne Biellesi; alle ore 20.30 presentazione del libro. Per informazioni e prenotazioni (obbligatoria per la cena): 3493269048 – coordinatore@ecomuseo.it.

La celebrazione dei “resistenti” proseguirà domenica 10 settembre con la 49esima edizione della Festa di Frà Dolcino e Margherita, organizzata dal Centro Studi Dolciniani sul Monte Mazzaro lungo la Panoramica Zegna di Trivero. Locandina e immagini in allegato.