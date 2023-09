Bolle di Malto, evento denso di soddisfazioni. Gli organizzatori: "Lo facciamo per la città", FOTO e VIDEO

Il successo dell'evento di chiusura di Bolle di Malto di ieri lunedì 4 settembre, il concerto di Alex Britti, è stata la conferma di un'ultima edizione densa di soddisfazioni. Una kermesse che ha richiamato persone anche da fuori provincia, e alcune delle quali, purtroppo, non sono nemmeno riuscite ad entrare.

"Siamo davvero contenti della riuscita dell'evento - commenta Marta Florio dello staff degli organizzatori - . Ci sono state ricadute anche sul territorio, sia per il nostro evento che anche per altri che sono stati organizzati in questi giorni. Per quanto ci riguarda ringraziamo anche gli organizzatori del 1° Maggio a Roma per la loro collaborazione a stilare un elenco degli artisti. E Biella è bella così, viva, quando ci sono eventi, quando arrivano persone che la animano. Noi Bolle di Malto lo abbiamo organizzato per la città. Qualcuno ci ha detto che ha un risvolto sociale, e forse è vero. Lo organizziamo per tutti, gratuitamente, proprio perchè vogliamo coinvolgere famiglie, giovani, meno giovani. Spiace solo che questo qualcuno non lo ha capito. Purtroppo anche questa volta ci sono state lamentele per la musica alta e per il fatto che non tutti sono riusciti ad entrare, ma noi ci siamo limitati a seguire le normative di riferimento, nulla di più".

Marta Florio va anche oltre. "Questo evento, come altri di questo genere - conclude - sono importanti perchè dovrebbero essere il volano di altre iniziative che dovrebbero portare ricadute nel territorio. Non dovrebbe essere un evento a sè. Così si perde un po' quella che è la nostra volontà, quella di fare conoscere Biella, portare gente a viverla, a scoprire quanto ha da offrire. Forse anche per esempio anche alcune attività avrebbero potuto fare uno sforzo in più e magari tenere aperto in questi giorni di festa, anche la sera, mentre purtroppo non c'è stata la risposta di tanti in questo senso. Comunque siamo contenti e già pronti per una nuova edizione".