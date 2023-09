Biella Jazz Club, concerto all'alba per la Giornata del panorama 2023

In occasione della Giornata del Panorama 2023 promossa da FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, Biella Jazz Club e Delegazione FAI Biella hanno organizzato per domenica 10 settembre un concerto all'alba 𝗠𝗨𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗻𝗲𝗹𝗹'𝗘𝗦𝗧-𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗼. Esplorazione e concerto acustico saranno in compagnia di 𝗠𝗮𝘅 𝗗𝗲 𝗔𝗹𝗼𝗲 (armonica cromatica - fisarmonica) e 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗶𝘀𝗲 𝗚𝗼𝗶𝗱𝗮𝗻𝗶𝗰𝗵 (violoncello). L'evento

Il ritrovo è alle ore 6.00 preso la ex Stazione di Chiavazza, poi si darà il via a circa un km e mezzo di camminata esplorativa nell’EST-Urbano e inizierà il concerto alle 6.58 presso il guado, sotto il ponte della tangenziale di Biella.

Mutamenti, unisce due strumenti raramente accomunati in musica e propone brani che spaziano dal jazz allo coro brasiliano, dalla musica italiana al pop della cantante islandese Bjork, ad echi di musica barocca fino ad arrivare a suggestioni di musica del medio-oriente.

Il concerto è gratuito; sono raccomandate scarpe adeguate ad un cammino in strada sterrata; non sarà necessario mettere i piedi in acqua, ma neppure proibito; non ci saranno sedie ma il Cervo offre pietre talvolta confortevoli;

La nuova stagione del Biella Jazz Club ripartirà martedì 26 settembre con la "Festa di Apertura" e Jam Session, per poi continuare a ottobre con i concerti sempre di martedì sera nella sede di Palazzo Ferrero.