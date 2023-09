Biella, fine settimana tra “Nuvolosa” e “Gnomi-Con”

Al fine di promuovere la sesta edizione del Festival “Nuvolosa” ed in particolare il concorso ad esso collegato, nonché la partecipazione della Città di Biella all’importante festival del Fumetto “Lucca Comics”, punto di riferimento per gli appassionati del genere, col proprio fumetto “Biella tra le Nuvole” realizzato in concomitanza della quinta edizione di “Nuvolosa”; l'Amministrazione comunale ha deciso di partecipare a “Gnomi-Con”. L'evento è in programma domenica 10 settembre 2023 nel centro di Biella ed è organizzato da Dadogiallo Club e da Confesercenti del Biellese, che hanno coinvolto più realtà territoriali come il Club degli Scacchi Club, L'Alchimista Cafè, Il Folletto, Sereno Giocattoli con lo scopo di far conoscere il mondo dei giochi da tavolo e di ruolo e dei fumetti. Durante la manifestazione i partecipanti potranno incontrare Mosè Singh, giovane doppiatore piemontese che racconterà il suo lavoro nel mondo del cinema, delle serie TV, dei film di animazione e delle serie animate. Saranno previste postazioni per giocare, sia con giochi in scatola, sia di ruolo, aperte a tutti; partite di scacchi, organizzate da ASD Scacchi Club Vallemosso, la presenza di Cosplay con la partecipazione del gruppo Multiverso Cosplay Italia, che intratterrà il pubblico e gli appassionati con uno STREET CONTEST a iscrizione gratuita.

Appuntamento da non perdere all’Informagiovani di via Italia 27 dove verrà organizzato dalle ore 15,30 alle ore 16,30 un laboratorio gratuito del fumetto rivolto a bambine/bambini e ragazze/ragazzi dagli 11 ai 17 anni. “Avremo la presenza del Direttore artistico di Nuvolosa, nonché disegnatore della Bonelli Editore Daniele Statella, che sarà affiancato da altri autori che disegneranno sketch dal vivo – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Gabriella Bessone -. Inoltre sarà allestito uno stand gestito dall’associazione Creativecomics in cui sarà possibile incontrare e dialogare con gli illustratori e disegnatori Alfredo J. Tasso, Gloria Meluzzi, Luca Bonardi, Simone Garizio, Pietro Gandolfi. Il nostro Festival Nuvolosa ogni anno arricchisce i suoi eventi. Per realizzare il fumetto, oltre ad avere una buona abilità nel disegno, bisogna avere una grande creatività e passione per le storie, in modo che siano divertenti e coinvolgenti. Pertanto invito tutti i ragazzi e ragazze a partecipare al laboratorio di disegno: magari qualcuno potrà scoprire entusiasmandosi l’arte grafica del fumetto. Vi aspettiamo numerosi”. Per partecipare è necessaria l'iscrizione che trovate sul sito: informagiovanibiella.it.





Inoltre, nei locali dell’Informagiovani, aperto per l’occasione, sarà realizzata un’esposizione delle tavole dei vincitori delle precedenti edizioni di Nuvolosa.