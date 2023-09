Amici della lana e Storie di Piazza, gli eventi del fine settimana

La collaborazione tra Storie di piazza e Amici della lana di questo fine settimana, si traduce in un duplice spettacolo l’8-9 settembre: Il Maestro con Davide Ingannamorte, studio tratto da un racconto di Mario Soldati e con una Passeggiata con l’autore, in collaborazione con nove autori di Orizzonti Creativi aps, il 10 settembre alle 16 in occasione dell’apertura della Rete Museale Biellese a Miagliano, al Lanificio Botto.

“Il Maestro” è uno studio tratto da “L’Osteria di Cavaglià” di Mario Soldati che prenderà corpo venerdì 8 e sabato 9 settembre alle h.21 al Lanificio Botto. Si tratta di un monologo interpretato da Davide Ingannamorte, attore dell’Accademia Internazionale di Teatro di Roma per la rassegna Storie Biellesi di Storie di Piazza, grazie al sostegno delle Fondazioni CR Biella e CR Torino.

Domenica 10 settembre alle 16 invece Amici della lana per il suo progetto Wool Experience a Miagliano propone una passeggiata con l’autore, anzi con gli autori: un’occasione per unire cultura e camminata nella natura per un evento in cui gli autori di Orizzonti Creativi aps e gli attori di Storie di Piazza aps, giocheranno con la narrazione, la poesia, le filastrocche e l’espressività. La partenza prevista è al Lanificio e la passeggiata si snoderà verso il villaggio operaio, nell’Anfiteatro P408 e lungo la roggia.

In caso di maltempo l’evento si farà al Lanificio, nelle diverse sale a disposizione.

E’ gradita la prenotazione whatsapp 351 8862836