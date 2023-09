Giornata europea della cultura ebraica in 101 località e 16 regioni, c'è anche Biella

Domenica 10 settembre torna l’appuntamento con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, l’evento annuale che apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici, quest’anno in Italia in ben 101 località, distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole. La manifestazione, giunta alla ventiquattresima edizione, ha ricevuto quest’anno la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’iniziativa, alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Con un tema inedito, “La bellezza”, a fare da “fil rouge” tra le centinaia di eventi che saranno organizzati in tutto il Paese. Un’occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia, e per riflettere sulle peculiari declinazioni del “bello” da un punto di vista ebraico. Numerosi gli eventi in piemonte, che si terranno in dodici località: Torino, Vercelli, Biella, Casale, Alessandria, Asti, Carmagnola, Cherasco, Chieri, Cuneo, Mondovì e Saluzzo.

A Torino le attività si svolgeranno nella sinagoga (piazzetta primo levi ,12) e inizieranno alle ore 9.30 con l’apertura ufficiale e i saluti delle autorità. Alle 10.00 partirà una passeggiata guidata intorno alle case che furono il ghetto cittadino. Senza prenotazione, partenza in piazza Carlo Emanuele II, 19. Dalle 10.45 e fino alle ore 16.30, visite guidate alle sinagoghe torinesi, alla mostra permanente di arte rituale ebraica piemontese e all’Archivio Ebraico Terracini. Sarà inoltre possibile esplorare “La bellezza dell’ebraismo: le tradizioni musicali” attraverso delle postazioni interattive per l’ascolto di musica ebraica classica, yddish, sefardita e israeliana. Alle ore 16.30, si terrà la conferenza "Le dimensioni della bellezza nell'ebraismo" con Rav Alberto Somekh e Elisabetta Triola Di Porto. Seguirà, alle 18.00 il concerto del gruppo klezmer Mishkalè dedicato al tema della Giornata. Per maggiori informazioni: Tel. 011658585, info@torinoebraica.it, https://torinoebraica.it/appuntamenti/giornatadella-cultura-ebraica/

Gli eventi a Casale inizieranno alle 10.30 con l’apertura della Giornata alla presenza delle Autorità Civili per proseguire alle 11.30 con l’inaugurazione della Mostra “Israele arte e vita - omaggio a Menashe Kadishman - artista israeliano”, illustrata dal curatore Ermanno Tedeschi e da Daria Carmi, curatrice del Museo dei Lumi. La mostra, visitabile fino al 29 ottobre 2023, raccoglie circa 20 opere pittoriche e scultoree del maestro divenuto simbolo della stessa arte israeliana. Alle 16.00, i Musei ebraici italiani presentano: “Italia Ebraica. Storie ritrovate. Parte Seconda, Scritti in onore di Daniela Di Castro z.l.”; interviene Claudia De Benedetti Direttore del Museo di Arte e Storia Ebraica di Casale Monferrato.

La Giornata si concluderà alle ore 18.30 con i saluti dei Presidenti della Comunità Elio Carmi e della Fondazione Tutti gli eventi si terranno nei locali della Comunità ebraica di Casale Monferrato (Vicolo Salomone Olper, 44). Per informazioni: Tel. 014271807– Mail: segreteria@casalebraica.org A Vercelli, dalle 15.00 alle 18.00 si potrà visitare gratuitamente la Sinagoga e il Museo Ebraico allestito in uno dei matronei (Via Foa, 56/58) che racconta la storia delle comunità di Vercelli e Biella e il ruolo della sinagoga nell’ebraismo.

La Comunità Ebraica di Vercelli, apre per l’occasione anche la piccola Sinagoga di Biella, un piccolo gioiello del Settecento italiano nascosta all'interno di un edificio storico nel cuore del borgo medievale del Piazzo (vicolo del Bellone 3). Le visite guidate si svolgeranno, senza prenotazione, alle 16.00 e alle 17.00. Maggiori informazioni: segreteria.comunitaebraicavc@gmail.com www.comunitaebraicavercelli.it Il 10 settembre dalle 10.00 alle 19.00 sono inoltre previste le aperture al pubblico delle sinagoghe di Alessandria (via Milano, 7), Asti (via Ottolenghi 8), Carmagnola (via Gian Maria Bertini 8), Cuneo (contrada Mondovì, 20), Mondovì (via Vico, 65) e Saluzzo (via Deportati Ebrei, 10). A Cherasco, la Sinagoga (Via Guglielmo Marconi, 4) sarà visitabile dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. A Chieri, alle 15.00 partirà, in collaborazione con la Pubblica Amministrazione e l’associazione culturale Carreum Potentia, una passeggiata dall’ex ghetto cittadino al cimitero di Vicolo Santo Stefano. Ritrovo in piazza Umberto I davanti all’Arco. Per maggiori informazioni: 011 658585, info@torinoebraica.it o sul sito https://torinoebraica.it/appuntamenti/giornata-della-cultura-ebraica/

La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un appuntamento culturale ormai consolidato, che nel nostro Paese, come sostenuto dall’AEPJ, l’associazione europea per la preservazione del patrimonio ebraico e organizzazione “ombrello” della Giornata, vanta il primato di edizione più ampia e riuscita in Europa. Grazie alla virtuosa e fattiva collaborazione tra Comunità Ebraiche, Comuni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio, e a un patrimonio storico-culturale di sicuro interesse, ogni anno si dà vita a una manifestazione diffusa in modo capillare in gran parte della penisola, che accoglie decine di migliaia di visitatori. La XXIV Giornata Europea della Cultura Ebraica ha ricevuto la prestigiosa Medaglia del Presidente della Repubblica. La manifestazione è riconosciuta dal Consiglio d’Europa. Gode inoltre del Patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani. Per informazioni più dettagliate si invita a consultare il sito www.ucei.it/giornatadellacultura, dove sono disponibili i programmi delle singole località (in continuo aggiornamento), con un focus particolare su Firenze, la città capofila di quest'anno.

Il sito offre inoltre letture di approfondimento sul tema della bellezza nelle sue diverse declinazioni, così come sulla storia e cultura ebraica in generale, e percorsi multimediali, comprensivi di video, gallery fotografiche e “virtual tour”. Informazioni e curiosità sulle località aderenti sono inoltre reperibili sui canali social: Facebook (https://www.facebook.com/Giornata-Europea-della-Cultura-Ebraica157028447700593) e Instagram (https://www.instagram.com/giornatadellacultura). È inoltre a disposizione dei giornalisti un’Area stampa da cui scaricare comunicati, foto e altro materiale: https://ucei.it/giornatadellacultura/area-stampa

Partecipano alla Giornata in Italia le seguenti località: ABRUZZO: Pescara - CALABRIA: Arena, Belvedere Marittimo, Bova Marina, Castrovillari, Catanzaro, Caulonia, Cittanova, Cosenza, Cropani, Crotone, Ferruzzano, Gerace, Motta San Giovanni, Nicotera, Palmi, Reggio Calabria, Rende, Roccelletta di Borgia, San Giorgio Morgeto, Santa Maria del Cedro, Soriano Calabro, Tarsia, Vibo Valentia, Zambrone – CAMPANIA: Napoli - EMILIA ROMAGNA: Bologna, Carpi (Fossoli), Cento, Cesena, Correggio, Cortemaggiore, Ferrara, Finale Emilia, Lugo di Romagna, Modena, Parma, Reggio Emilia, Soragna – FRIULI VENEZIA GIULIA: Gorizia, Trieste, Udine - LAZIO: Fiuggi, Roma, Sezze - LIGURIA: Genova - LOMBARDIA: Bozzolo, Mantova, Milano, Ostiano, Pomponesco, Sabbioneta, Soncino, Viadana - MARCHE: Ancona, Fano, Jesi, Pesaro, Senigallia, Urbino - PIEMONTE: Alessandria, Asti, Biella, Carmagnola, Casale Monferrato, Cherasco, Chieri, Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Torino, Vercelli – PUGLIA: Lecce, Manduria, Oria, San Nicandro Garganico, Taranto, Trani - SARDEGNA: Cagliari – SICILIA: Castroreale, Enna (Agira), Marsala, Modica, Palermo, Siracusa, Trapani – TOSCANA: Firenze, Livorno, Monte San Savino, Pisa, Pitigliano, Siena - TRENTINO ALTO ADIGE: Merano - VENETO: Conegliano, Padova, Portobuffolè, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza, Vittorio Veneto I 30 Paesi europei che partecipano sono: Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. In Europa la Giornata è coordinata dall’AEPJ - The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage. I programmi dei singoli Paesi sono consultabili sul sito www.jewisheritage.org