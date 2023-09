All'Odeon l'inaugurazione della stagione teatrale a Biella con Angelo Duro

Primo personaggio della nuova stagione invernale in via d’allestimento. Lunedì 13 novembre al Teatro Odeon arriverà Angelo Duro con il suo nuovo spettacolo "SONO CAMBIATO", che si preannuncia ancora più potente dei primi due, dove il comico raccontava e analizzava tutte le sue idiosincrasie dichiarando di avere un carattere di m… Adesso (è scritto anche a caratteri cubitali sul manifesto) ci fa sapere d’essere cambiato, di non essere più quello di prima. E qui ci vengono mille dubbi. In che senso sarà cambiato? Non sarà più scontroso, irriverente e polemico come prima? Sarà diventato più buono? Lo vedremo finalmente sorridere? I dubbi sono tanti, anche perché da uno come lui non sai mai cosa aspettarti. Di certo la notizia di questo suo cambiamento ha aumentato la nostra curiosità, e adesso non aspettiamo altro che vederlo dal vivo.

“In attesa della definizione della prossima stagione teatrale, iniziamo con un primo ‘lancio’ di livello – dice l’assessore alla Cultura, eventi e manifestazioni Massimiliano Gaggino -. In città arriverà un personaggio molto noto, che sta facendo grandi numeri in giro per l’Italia, grazie a una comicità a tratti cinica, ma che evidentemente piace alla gente. Siamo al lavoro per la nuova stagione teatrale che si svolgerà all’Odeon, mentre i lavori al Teatro Sociale Villani inizieranno nei prossimi mesi, seguendo una linea che spero possa confermare e perché no superare, le oltre 11 mila presenze dello scorso anno”.

PREVENDITE:

Cigna dischi: via Italia, 10, Biella

Paper Moon: via Galimberti 37, Biella

Tabaccheria Cencini: via del Mercato 34, Cossato

Il Contato del Canavese: via dei Patrioti 13, Ivrea

Prevendite Online aperte su www.ilcontato.it oppure www.ticketone.it