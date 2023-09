A Candelo riprendono gli incontri con gli autori in biblioteca

Proseguono a settembre gli incontri organizzati dal Consiglio della Biblioteca Civica di Candelo.

Il primo appuntamento, sabato 16 settembre alle ore 17.00, presso la Sala degli Affreschi di via Matteotti 48, sarà con i giornalisti Luigi Lusenti e Fabio Sottocornola, autori del libro “12 dicembre 1969 - La perdita dell’innocenza”.

Con la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, il 12 dicembre 1969, a Milano si apre la drammatica stagione dello stragismo. Organizzazioni clandestine e servizi deviati colpiscono cittadini comuni. Sarà chiamata "strategia della tensione" e come scopo avrà quello di fermare lo sviluppo democratico del Paese. Attraverso una ventina di testimonianze, gli autori cercano di capire che cosa significhi per un Paese e per i suoi cittadini vivere con un ricordo così terribile e che non sembra mai archiviato. I giornalisti offrono una prospettiva nuova e interessante su questo argomento, che aiuterà i lettori a comprendere meglio il contesto storico in cui si sono svolti gli eventi e il loro impatto sulla società italiana, perché la memoria è un elemento fondamentale del nostro essere cittadini.

Tutti sono invitati a partecipare.