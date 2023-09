Dal Nord Ovest - Donna investita, è in codice rosso

Gravissimo incidente a Vercelli, in corso Prestinari. Una donna è finita in ospedale in codice rosso dopo essere stata investita nella zona di Porta Torino.

Al momento le informazioni sull'ennesimo incidente che ha coinvolto un pedone sono ancora molto frammentarie. La vittima ha una settantina d'anni ed è stata soccorsa e portata in ospesale in condizioni critiche dal persnale del 118.

Nella zona, purtroppo, non è la prima volta che un pedone viene investito: il sole basso al tramonto, il traffico intenso e la scarsa visibilità (sia per i pedoni che per gli automobilisti) causata dalle molte auto parcheggiate su entrambi i lati della strada richiedono un surplus di prudenza a chi transita in zona.