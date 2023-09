Polizia, indagine al Carcere di Biella: in Questura ci sarà una conferenza stampa

È in corso di svolgimento l’attività di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, diretta all’esecuzione di 56 ordinanze cautelari emanate nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria riguardante la Casa Circondariale di Biella.

L’attività, frutto dell’indagine sviluppata dalla locale Squadra Mobile con il coordinamento della Procura di Biella, sta interessando, oltre la città di Biella, numerosi altri comuni italiani.

Per ogni dettaglio in merito all’operazione è indetta, per la giornata di oggi, martedì 5 settembre, alle 11.30, presso la Sala Stampa della Questura di Biella una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella Teresa Angela Camelio, il Questore della Provincia di Biella Claudio Ciccimarra, il Sostituto Procuratore della Repubblica Paola Francesca Ranieri, il Sostituto Procuratore della Repubblica Sarah Cacciaguerra, il dirigente della Squadra Mobile di Biella Commissario Giovanni Buda.