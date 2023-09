Gaglianico, l’ultimo saluto a Pier Giorgio Vigna: una Ferrari 360 ad attendere il meccanico biellese sulla porta della Chiesa

Questa mattina alle ore 10, nella Chiesa Parrocchiale di Gaglianico, si sono svolti i funerali di Pier Giorgio Vigna, meccanico, molto conosciuto nel biellese e non solo, per la sua professionalità e per la sua disponibilità.

Insieme ai figli Andrea, Luca, Barbara ed Elisabetta, prima di giungere in Chiesa, un ultimo passaggio davanti alla sua autofficina e davanti a casa. Numerosi gli amici presenti.

Ad accompagnare la celebrazione della Messa, in sottofondo, il suono del motore di una Rossa Ferrari 360 Challenge, che i figli hanno voluto con loro, per salutare il loro papà nel modo migliore, e il brano classico, “Va’ pensiero” di G. Verdi.

Dagli anni ‘60 punto di riferimento per i suoi clienti, appassionato di auto d’epoca e storiche, e’ sempre stato presente con il suo parco assistenza, nelle manifestazioni motoristiche più importanti, e nelle gare locali. Con il figlio Andrea, gestiva l’autofficina di viale Macallè, a Biella, che per tutti era l’autofficina ”dal Giorgio”.

Il 30 agosto ha raggiunto il traguardo dei suoi 74 anni, e dopo un anno in cui la salute lo aveva abbandonato e in cui non poteva più dedicarsi al suo lavoro, si è addormentato e ha iniziato il suo nuovo viaggio per raggiungere l’unica donna della sua vita, sua moglie, la sua amata “Contessa” (come la chiamava lui).

Pier Giorgio, il meccanico di fiducia che ha trasmesso ai suoi figli la sua arte.