È ai domiciliari ma non fa entrare i Carabinieri: denunciato

È agli arresti domiciliari ma si chiude in casa per non far entrare i Carabinieri. Protagonista un uomo di Zubiena che verrà denunciato per resistenza, oltraggio e violenza.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per l'apertura della porta d'ingresso: una volta all'interno, nel corso degli accertamenti di rito, i militari hanno posto sotto sequestro due coltelli a serramanico e due manufatti (presumibilmente pipette) utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti.

In seguito lo stesso è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per alcuni controlli. Inoltre, sembra che un operatore abbia riportato un'escoriazione ad un ginocchio.