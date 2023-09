Biella, auto si ribalta in via Milano

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto intorno alle 5.30 di oggi, 5 settembre, in via Milano, a Biella, in prossimità del ponte di Chiavazza.

A rimanere coinvolta un'auto, finita completamente ribaltata in mezzo alla carreggiata. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Cossato per la messa in sicurezza, anche i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente. Presenti anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi. In seguito, il mezzo è stato rimosso dal carro attrezzi.