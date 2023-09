È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 9.30 di ieri, 4 settembre, nel comune di Andorno Micca.

A rimanere coinvolte due auto condotte da un 70enne di Mottalciata e una 47enne di Biella e una Vespa con a bordo una donna di 52 anni, residente in paese.

Proprio quest'ultima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sarebbe in gravi condizioni.