"Regioni d'Europa", ecco come cambia la viabilità a Biella

In occasione della manifestazione denominata “Regioni d’Europa. Mercati Internazionali” che si svolgerà da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (eccetto autorizzati, veicoli al seguito della manifestazione) e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati (residenti in ingresso e uscita dai carrai di loro proprietà e veicoli al seguito della manifestazione per le operazioni di allestimento e rimozione degli stand, nonché mezzi di soccorso), dalle ore 00,00 di venerdì 8 settembre alle ore 05.00 di lunedì 11 settembre 2023 nelle seguenti aree e periodi:

- piazza Vittorio Veneto est,

- piazza Vittorio Veneto nord, tratto intercluso tra la via Garibaldi e piazza Vittorio Veneto est,

- viale Matteotti, tratto intercluso tra la via Repubblica e la via Italia,

- via Volpi, ambo i lati eccetto stalli invalidi, tratto intercluso tra viale Matteotti e via G. di Valdengo, lato ovest.

In tale periodo è istituita la temporanea sospensione della circolazione eccetto residenti e/o titolari di posti auto interni, in ingresso ed uscita dai passi carrai, i quali avranno a disposizione particolari varchi situati in piazza V. Veneto e via Volpi/viale Matteotti.

Inoltre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati (veicoli al seguito della manifestazione) in piazza Vittorio Veneto ovest e il medesimo divieto varrà, sempre da venerdì 8 settembre alle ore 05.00 di lunedì 11 settembre 2023 in via Lamarmora zona ATL carreggiata nord, salvo autorizzati (Taxi).

Infine sarà istituito il temporaneo doppio senso di circolazione, per gli aventi diritto, con velocità massima di 10 Km/h, nelle seguenti aree:

- via Mazzini, tratto intercluso tra la via Italia e la via Colombo;

- piazza Vittorio Veneto nord, tratto intercluso tra la piazza Vittorio Veneto est e la via Losana;

- via Italia, tratto intercluso tra la via Mazzini e la via XX Settembre/Gramsci e tra via XX Settembre/Gramsci e piazza S. Marta;

- via Volpi, tratto intercluso tra la via Gustavo di Valdengo e il viale Matteotti.