Il Comitato Cittadini Biellesi dice "no" al blocco diesel Euro 5 e scende in piazza con un corteo

Il Comitato Cittadini Biellesi chiede l'annullamento del provvedimento che prevede il blocco diesel Euro 5, e lo fa con una raccolta firme e con un corteo.

L'appuntamento è sabato 9 settembre. Il ritrovo è in piazza Martiri alle 15 dove saranno raccolte le firme contro il provvedimento, e il corteo partirà alle 16.

Le vie dove si snoderà saranno piazza 1° Maggio, via Dante, via Repubblica, via Bertodano, via Lamarmora, via Pietro Micca per ritornare in piazza Martiri.

"Ad oggi la Regione Piemonte non ha ancora preso una decisione concreta che pare sia rimandata al 7 settembre 2023 e il Comitato Cittadini Biellesi non accetta il rinvio perché tra due anni ci ritroveremo lo stesso problema - scrive il Comitato in un comunicato - . Non accettiamo nemmeno un incentivo perché non ricoprirebbe l'intero costo di un'altra vettura".