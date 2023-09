Anche ai Biellesi il richiamo per le Fiat Panda. Code nelle concessionarie

"Su alcune vetture, tra le quali è compresa la sua, la tipologia di pneumatico montato sulla vettura e le informazioni relative alle emissioni di CO2 riportate sulla documentazione di bordo, non sono corrette. E poiché tale inesattezza potrebbe crearle problemi con le Autorità preposte ai controlli del parco circolante, la invitiamo a portare la sua vettura presso la concessionaria dove l'ha acquistata o presso una qualunque concessionaria Fiat, recando con sé questa lettera".

Non è una bufala. E' il testo della raccomandata che stanno ricevendo anche i biellesi intestatari di Fiat Panda, che per questo motivo devono dunque recarsi presso una concessionaria per verificare il da farsi. Il risultato sono code e tanta pazienza per mettersi in regola.

Come comportarsi dunque? per una maggiore comodità, nel documento che si riceve è consigliato di concordare un appuntamento, consultando i riferimenti delle Concessionarie Fiat sul sito www.fiat.it. L'intervento consisterà nell'aggiornamento della carta di circolazione e/o del Certificato di Conformità (CoC).

L'intervento assistenziale sarà in ogni caso eseguito senza alcuna spesa a carico dell'intestatario dell'auto.