A Camburzano torna il Mercatino in Giardino di "Bulli e Pupe con la coda Odv" per aiutare i pelosetti

A Camburzano torna il Mercatino in Giardino di "Bulli e Pupe con la coda" per aiutare i pelosetti

L'idea del Mercatino in Giardino, vuole ricordare lo stile della "Grande Mela", dove giardini e garage si trasformano in veri e propri mercati.

E a Camburzano domenica 10 settembre, i volontari di Bulli e Pupe con la Coda Odv hanno organizzato un evento tutto loro, per aiutare i loro amici pelosetti. L'appuntamento è dalle 10,30 alle 18 in via Lampo, nella loro sede.

"Noi oltre a regalarvi un pomeriggio in allegria - spiegano i volontari -, vogliamo regalarvi l'accoglienza di una casa, la possibilità di acquistare moltissimi splendidi oggetti, o di fare semplicemente una donazione e perché no, magari informarvi per un'adozione. Il tutto in un ambiente sereno, fatto da belle persone, con un grande cuore".

Scopo dell'iniziativa è aiutare gli amici pelosi meno fortunati di Bulli e Pupe con la Coda Odv.

Potrete trovare di tutto al mercatino in giardino: oggetti d'antiquariato , giochi, bigiotteria, articoli per i vostri animali, idee regalo e tanto altro...

"Venite numerosi e invitate amici - concludono i volontari dell'associazione - cosa c é di meglio che trascorrere un po' di tempo in buona compagnia, facendo shopping e del bene nello stesso tempo?!".

L'evento si terrà a Camburzano, via Lampo 27, dalle ore 10,30 alle ore 18.