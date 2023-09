Ponte della tangenziale, un lettore: "Cosa ci dobbiamo aspettare? Ci saranno nuove sorprese?"

Buongiorno, sono un cittadino che paga le tasse da 30 anni, padre di famiglia che tutti i giorni per andare "al di là" del fiume deve attraversare il ponte della tangenziale, chiuso ormai da molte settimane/mesi (per nulla, per un lavoro che altrove avrebbero fatto in 7gg solari .... forse meno ...).

L'ultima promessa è venerdì prossimo .... dopo le mille ed inutili scuse e parole dei nostri amministratori pubblici e rappresentanti di comune e provincia .... stamane all'ennesimo passaggio sul ponte ho visto i soliti 2-3 personaggi che tra una sigaretta e l'altra inscenano una presenza sul ponte stesso ....Ora cosa ci dobbiamo aspettare? .... per venerdì sera va riaperto e reso calpestabile in ambo le direzioni .... o anche qui Anas, Corradino & C. hanno nuove promesse per noi? e poi la manutenzione più importante alla struttura portante quando e come sarà fatta? Con nuova invasione delle corsie e semafori alternati e relative nuove code chilometriche da Valdengo fino a Biella?

p.s. bastava un ripristino del passaggio d'emergenza usato 20 anni orsono ...saluti, un cittadino onesto