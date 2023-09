Tennistavolo, Dabbicco e Carmona di TT Biella sugli scudi a Moncalieri

Torneo da incorniciare per i colori del TT Biella, quello disputato nel fine settimana a Moncalieri.

Dei nove atleti che hanno preso parte alla manifestazione, mirabilmente seguiti dai nuovi coach Sonia Ivanova e Sergei Mokropolov, ben tre sono saliti sul podio, e, di questi, due hanno ottenuto la vittoria: Mattia Noureldin si piazza nei primi otto del torneo di 5^ categoria; David Dabbicco e Vincenzo Carmona vincono rispettivamente nella gara di 4^ categoria e di 3^ categoria.

La competizione ha preso il via nel pomeriggio di sabato con la gara riservata agli atleti appartenenti al gruppo di 6^ categoria. Ai nastri di partenza il solo Gabriele Carisio, che, pur giocando al meglio, non riesce a superare il girone iniziale. Battuto da Bellangero e Boero (3/-12/3/-10/7).

Domenica si sono svolte tutte le altre gare. Nel torneo di 5^ categoria, tre i portacolori del TT Biella: Alaa Noureldin, Mattia Noureldin e Stefano Torrero. Per il primo, passaggio del girone con la vittoria in tre set su Pinzi e la sconfitta da Andrea Livizoru; subito fuori poi, nel tabellone, per mano di Garbellotto. Per il secondo, tutto facile sino ai quarti con le vittorie su Maione e Ameduri, nel girone, e poi su Valea e Giaccaglia; è l’atleta del Cus Ferro ad estrometterlo dal torneo in tre set. Per il terzo, due belle vittorie nel girone sui più quotati Papapietro e Piovano, per poi uscire subito ad opera di Giaccaglia.

Nel torneo di 4^ categoria, marcia trionfale di David Dabbicco, che, lasciando per strada pochi set, va a vincere il torneo in cui partiva dalla mai semplice posizione di prima testa di serie: prima Toffoli e Giai nel girone; e poi via via, Lovaldi, Ciranna, Bianco, la sorpresa Monte e, in finale, l’amico Gianluca Corrente. Grandissima prova dell’atleta biellese, in forma smagliante. Luci e ombre per gli altri partecipanti: Fabio Cosseddu inciampa, clamorosamente battuto in tre set sia da Ramello che da Giannico; Matteo Passaro passa agevolmente alla fase successiva con le vittorie su Valeriu Livizoru e Salerno; ancora una bella vittoria sul sempre ostico Alberighi per poi fermarsi, battuto con una certa sorpresa, dal giovane difensore Toffoli (12/-4/10/11); Mattia Noureldin, battuto da Scolari, supera il girone con la vittoria in rimonta su Alin Jar (-11/-9/8/7/5); è ancora vincente su Niccolò Casassa per poi essere battuto dal forte Schmitz; Per Tommaso Sorrentino, dopo due belle vittorie nel girone (Deiana e Matta), immediata battuta di arresto contro il giovane Tregambi (11/10/11); Stefano Torrero, per la prima volta in questa categoria, è superato in tre set da Spera e Delai.

Nel torneo di 3^ categoria, la gara regina, per Vincenzo Carmona, anche lui posto nella difficile posizione di prima testa di serie, tutto fila per il meglio: nel girone vince facile, in tre set, con Luciano e Giannico; poi nel tabellone, uno dietro l’altro, infila Ciranna, Lavita, Guidi e, in finale, Berti. Superlativa prestazione dell’atleta biellese, che fa “il paio” con quella, in 4^ catagoria, di David Dabbicco. Fabio Cosseddu si riscatta al meglio, dopo la delusione del torneo di 4^; nel girone, battuto da Guidi, supera agevolmente Tregambi (4/9/7); poi, ancora una bella vittoria sul più quotato Giolito, per poi arrendersi a Berti.

Matteo Passaro riscatta la sconfitta patita in mattinata con Toffoli, superandolo, nel girone, in tre set; la sconfitta contro Racca non inficia il superamento dell’ostacolo; nel tabellone però è subito fuori battuto dal genovese Bertolini. David Dabbicco supera il girone con una vittoria (Alin Jar) ed una sconfitta (Lavita); nel tabellone è superato, al primo turno, ma solamente al quinto set da Racca (9/-7/5/-8/5). Infine, Tommaso Sorrentino resta escluso dalla gara nel girone, dopo aver lottato sia con Fedeli (-10/14/4/8) che con Bertolini (7/-7/-8/7/7).

Nel prossimo fine settimana, e precisamente sabato 9 settembre, il T.T. Biella organizza, in pieno centro a Biella (Angolo tra Via Italia e Via Gustavo di Valdengo), un “OPEN DAY”, dalle 9.00 alle 17.30, dedicato a tutti coloro (e in modo speciale ai giovanissimi) che desiderano avvicinarsi al Tennis Tavolo. Come recita la locandina, si potrà usufruire di una lezione gratuita dimostrativa degli allenatori, oppure giocare con gli atleti agonisti, oppure, semplicemente, “fare due tiri con chi vuoi”. E’ auspicabile una partecipazione numerosa.