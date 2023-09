Biella Next, ritornano Danna e Antoniotti

Con la chiusura della seconda settimana di lavoro per la Serie C e contestualmente l’avvio della prima per alcuni gruppi delle giovanili è ormai iniziata ufficialmente la stagione 2023/2024 per Biella Next.

La novità più grande è rappresentata dal nuovo responsabile del settore giovanile che risponde al nome di Nicola Danna. Dopo aver allenato con successo le giovanili di Pallacanestro Biella si è trasferito al Novara Basket ora il ritorno in terra laniera con il prestigioso incarico. Nicola sarà anche il capo allenatore della Serie C in un campionato che si prospetta di livello e molto interessante.

Altro nuovo tassello tecnico è costituito da Andrea “Brent” Antoniotti anche lui già nell’organico di Pallacanestro Biella prima come giocatore e poi come assistente dello stesso Danna. Ora la coppia si riunisce nuovamente sotto al Mucrone. Anche in questa stagione sono molte le squadre che saranno iscritte ai vari campionati federali cercando di portare più in alto possibile i colorì rossoblù dopo il successo, nella stagione appena conclusa, della Coppa Piemonte della nostra Under 17 Gold e tanti bei piazzamenti per le altre squadre del nostro Vivaio.

Nel dettaglio i gruppi squadra con relativi allenatori e assistenti:

- Serie C All. Danna Ass. Antoniotti - Aglietta

- Promozione (come Polisportiva Vigliano) All. Bona

- Under 19 Gold Rosso All. Antoniotti Ass. Galeotti

- Under 19 Gold Blu All. Bona

- Under 17 Gold All. Antoniotti Ass. Roma

- Under 17 Silver All. Coda Zabetta Ass. Zanellato

- Under 15 Eccellenza All. Danna Ass. Galeotti

- Under 15 Silver All. Coda Zabetta Ass. Zanellato

- Under 14 Gold All. Aglietta Ass. Galeotti

- Under 13 Gold All. Aglietta Ass. Ariagno/Germano

Tutte le squadre potranno contare su sessioni generali ed individuali con un preparatore fisico che per le quadre Under sarà Giacomo “JJ” Sartore, anche playmaker della nostra Serie C, mentre per la Serie C sarà Luigi Talamanca, che torna a vivere le emozioni del campo dopo il recente passato da dirigente nella nostra società. I ragazzi della Serie C verranno inoltre seguiti dal fisioterapista Pier Paolo Bruzzi, storica figura del sodalizio Rossoblù.

Le parole del Vice Presidente di Biella Next, Luca Murta, per questa nuova stagione: “Ha avuto inizio la quarta stagione della nostra società. Dopo un’estate di duro lavoro per creare le condizioni, a tutti i livelli, per poter vivere una stagione avvincente siamo in attesa dell’inizio del basket giocato per capire le reali ambizioni di tutte le nostre squadre. Attendiamo quindi il mese di ottobre che vedrà subito l’esordio dei “senior” nel nuovo campionato di Serie C Unica e, a seguire, via via l’inizio deglii altri campionati giovanili che anche quest’anno saranno numerosi e variegati schierando ben 11 squadre dall’Under 13 all’Under 19. Ma non mancherà anche l’attenzione ai più piccoli con i nostri gruppi Minibasket dai 5 agli 11 anni e i nostri centri di Biella e Valdengo in collaborazione con gli amici del Bears Basket Biella”.

Queste, invece, le dichiarazioni di Nicola Danna: “Sono molto carico ed emozionato per la partenza dei gruppi giovanili e del Minibasket. L’attività giovanile è da sempre uno dei punti di forza di questa società e così dovrà continuare ad essere. In questa prima settimana si sono radunati e hanno svolto i primi allenamenti i gruppi U15, U17 e U19, dalla settimana prossima riprenderanno anche i ragazzi più giovani dell’U13 e U14. Gli ultimi a partire saranno i bimbi del minibasket che riprenderanno gli allenamenti in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. Abbiamo visto in palestra tanti ragazzi motivati e questo ci fa sicuramente ben sperare per la stagione alle porte. Possiamo contare su uno staff in larga parte confermato rispetto alla scorsa stagione e qualche new entry che sicuramente potrà dare un contributo importante per far crescere tutti. Non ci resta che passare dalle parole ai fatti: andare in campo per allenarci, divertirci e crescere insieme!”