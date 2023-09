“Pigiama Run”: l’evento LILT per aiutare i bambini malati di tumore.

Si avvicina l’appuntamento del 15 settembre con la Pigiama Run organizzata dalla LILT in 23 città italiane: Bari, Barletta, Biella, Brescia, Catania, Cuneo, Genova, Latina, Lecco, Lodi, Milano, Roma, Padova, Palermo, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Sondrio, Taranto, Terni, Trento, Treviso e Verbania le città coinvolte. Ma è possibile la partecipazione all’iniziativa anche in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si desidera.

Perché si può fare del bene in qualsiasi momento e luogo.

In tutto il mondo nel mese di settembre ricorre, infatti, la campagna Gold Ribbon, tradizionalmente dedicata alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

La corsa non competitiva, ideata da LILT Milano Monza Brianza nel 2019, ha proprio l’obiettivo di coinvolgere in questa occasione sempre più persone, per sostenere concretamente progetti in aiuto ai bambini in terapia oncologica e alle loro famiglie.

A Biella il ritrovo sarà a Spazio LILT (in via Ivrea 22), sede dell’Associazione Provinciale LILT che, per l’occasione, ospiterà il Village dell’evento con animazione, intrattenimento e un programma ricco di attività, sia per gli adulti che per i bambini, offerte dai tanti partner che contribuiranno a rendere ancora più unico l’evento della Pigiama Run.

A partire dalle 16:30 si potrà assistere a dimostrazioni pratiche di primo soccorso, oppure visitare “l’Ambulanza dei Peluches”, un’esperienza dedicata ai bambini con lo scopo di far vincere il timore nei confronti delle pratiche mediche, imparare nozioni base utilizzate dai soccorritori e prendere confidenza con i presidi di soccorso e assistenza sanitaria.

Alle ore 17:00, una lezione speciale di “Pilates in pigiama” per i più grandi e un percorso di “Gioco Sport” per avvicinare i più piccoli al movimento.

A fare da cornice, musica, intrattenimento e tante attività proposte dalle associazioni sportive presenti, come un campo da volley su cui sfidarsi.

Subito prima della partenza della corsa/camminata, alle ore 18:00, un po’ di riscaldamento muscolare con uno dei chinesiologhi di Spazio LILT per prepararsi ad affrontare il percorso cittadino di 5 km.

Al ritorno, un altro momento di condivisione con l’aperitivo offerto ai partecipanti (compreso in tutte le iscrizioni con pacco gara).

Prima dei saluti finali, saranno invece proclamati il “gruppo più numeroso” (tra le novità di quest’anno proprio la possibilità di iscriversi in gruppo) e “l’outfit più originale” e consegnato il “bonus simpatia”!

Per questo LILT Biella invita a i partecipanti a dare libero sfogo alla fantasia, personalizzando il proprio pigiama per animare ulteriormente l’iniziativa.

Come iscriversi alla Pigiama Run?

Online sul sito www.pigiamarun.it/biella fino alle 11:00 del giorno dell’evento, oppure tutti i giorni a Spazio LILT, negli orari di apertura, dalle 8:30 alle 18:00. Sarà anche possibile iscriversi fino all’ultimo momento nella postazione dedicata al Village. I proventi derivanti dalle iscrizioni della Pigiama Run biellese verranno destinati da LILT Biella direttamente alle famiglie di bambini oncologici con diagnosi di neoplasia residenti nella Provincia di Biella, attraverso buoni acquisto per beni primari, presidi sanitari e attività.

Con l’iscrizione (fino a esaurimento della disponibilità) è compreso il pacco gara dell’evento ricco di omaggi e sorprese offerti dagli sponsor locali e nazionali, il pettorale per partecipare alla corsa/camminata e i buoni per ritirare una mela e la box aperitivo.

Per iscrizioni e dettagli: www.pigiamarun.it/biella

Per maggiori informazioni: iniziative@liltbiella.it – 0158352111