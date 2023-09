PD Biella: "Stato di manutenzione del verde in città, pessimo biglietto da visita", FOTO

A Biella il verde pubblico, la manutenzione del verde in città, e di nuovo oggetto di un'interrogazione da parte dei PD in consiglio comunale a Biella.

In particolare, i consiglieri sostengono che servizi efficienti a favore dei cittadini e una costante manutenzione della Città (una città bella) creino benessere dell’abitare, valore alle proprietà immobiliari e possano attrarre la curiosità di turisti e possibili nuovi residenti.

"Lo stato della manutenzione ordinaria della nostra Città in questi quattro anni di amministrazione Corradino - scrivono nel documento - si è dimostrata non essere una priorità per la Giunta e l’entrata in Città di persone che dal circondario o ‘da fuori’ si recano a Biella per lavoro, turismo, utilizzo di impianti e servizi, svago o shopping, è desolante, ormai ci si aspetta di vedere i cespugli rotolanti delle città fantasma americane, insomma un pessimo biglietto da visita di Biella".